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проиcшествия

В Черепановском районе под Новосибирском произошло смертельное ДТП

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции Новосибирска, вчера, 29 октября, в Черепановском районе региона на 123 км дороги Р-256 произошла авария.

Известно, что женщина направлялась на Мерседесе из Новосибирска в Барнаул и во время обгона врезалась в ММС Оутлендер, который ехал по встречной полосе.

В результате девушка скончалась на месте ДТП, а пассажиры второго автомобиля получили травмы.

Напомним, что главу СКР Бастрыкина возмутила гибель беременной в ДТП новосибирского троллейбуса

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Валерия Митрохина
Журналист

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