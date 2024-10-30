В Норильске новую подсветку для самолета-памятника изготовили на отечественном оборудовании

Самолет АН-26 на площадке Надеждинского металлургического завода (НМЗ), где ранее располагался первый аэродром Норильска, украсили яркой архитектурной подсветкой. Напомним, памятник норильской авиации открыли в июле 2012 года на средства «Норникеля». В 1965 году аэропорт «Надежда» закрыли в связи с вводом в эксплуатацию нового аэропорта «Алыкель». В конце 1970-х годов на месте взлетно-посадочной полосы был построен металлургический завод, который и унаследовал имя – «Надежда».

Сам самолет, который установили на НМЗ принадлежал авиакомпании «Заполярье». Его выпустили 3 февраля 1977 года. В свое время он выполнял регулярные рейсы из Норильска, а когда выработал ресурс, был списан. Самолет был на хранении в Норильске с конца 90-х годов. К постаменту судно доставили без крыльев, на буксире.

Подсветку на монументе устанавливали специалисты компании «Энергоинжиниринг». Предприятие на территорию Норильского промышленного района работает с 2019 года. В северном городе предприятие реализовало проект по переоснащению функционального наружного освещения Центрального района. Над проектом по подсветке мемориала «АН-26» компания начала работать с середины мая.

«Тут такая уникальная ситуация. Мы получили полную поддержку со стороны «Норникеля» – департамента главного энергетика. Компания обратилась к производителю, чтобы сроки производства были сдвинуты и оборудование оперативно доставили в Норильск. Для нас каждый подобный проект – уникальный, поскольку у него есть свои особенности с точки зрения строительно-монтажных работ, технических фишек. Например, рудник «Октябрьский» – для нас это был пилотный проект по созданию имитации градусника на одном из копров. Проект по подсветке мемориала АН-26 для нас знаковый. Он полностью выполнен на оборудовании отечественного производства. Мы использовали светотехническое оборудование ведущего производителя из Санкт-Петербурга: и сами светильники, и системы управления. Светильники могут работать до температуры в -60 градусов», – рассказал Александр Дробчик, директор по работе с ключевыми клиентами компании «Энергоинженеринг»

При работе использовались полноцветные светильники – ими можно управлять через интернет с мобильного устройства. Можно задать любой сценарий, динамику цвета.

«Мы реализовали два сценария освещения. Первый мы назвали «режим полета» – это будничный сценарий. В течение 30 минут объект будет подсвечиваться белым цветом, затем мы показываем имитацию взлета – и дальше по кругу», – отметил Александр Дробчик.

А в режиме выходного дня объект будет играть полноцветными красками.

Напомним, яркой подсветкой промышленных объектов предприятия «Норникеля» радуют северян с прошлого года.

Сейчас светодиодными огнями сияют здания административно-бытовых комплексов и копров рудников «Октябрьский», «Таймырский», «Маяк», «Комсомольский» и «Скалистый», дымовые трубы Надеждинского металлургического и Медного заводов – всего 21 объект.