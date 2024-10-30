В Норильске строительство двух девятиэтажек на 50 лет Октября близится к завершению

Строительство в Норильске монолитных девятиэтажных домов по улице 50 лет Октября, 2Б и 2В, интенсивно приближается к завершению. Около 200 человек в круглосуточном режиме занимаются отделкой внутренних помещений и ведут наружные работы.

Бетонные работы по обоим зданиям уже выполнены в полном объеме, смонтирована и обустроена кровля, запущено отопление. Тепловой пункт работает в плановом режиме. В данный момент на первом плане у подрядчиков монтаж сетей электро- и тепловодоснабжения, слаботочных систем и отделка помещений. В санузлах активно укладывается плитка, устанавливается сантехническое оборудование.

Быстрыми темпами идет работа по монтажу лифтов. Смонтированы все четыре конструкции в одно- и трехсекционном домах. Как рассказал заместитель руководителя проектного офиса реализации комплексных мер по развитию города Норильска Заполярного филиала «Норникеля» Владимир Ерохин, после завершения работ по слаботочным системам будет проведена наладка и запуск лифтов в эксплуатацию.

Что касается наружных работ, в летний период подрядчики выполнили благоустройство прилегающей территории: уложили асфальт на участке придомовой территории согласно проекту, установили детскую игровую площадку и малые архитектурные формы. Помимо этого, к началу осени по территории распределили порядка 200 кубометров чернозема, специально доставленного из Красноярска, и засеяли газоны, чтобы с наступлением тепла появились первые всходы.

Параллельно с установкой витражей завершается монтаж фасадных панелей. «Изначально проектом была предусмотрена штукатурка фасада раствором, но для того чтобы уйти от «мокрых» процессов, учитывая продолжительность нашего лета, было принято решение применить навесной вентилируемый фасад. Выполняются штукатурные работы только на балконах, в остальном – фасадные панели, которые подрядчик уже почти смонтировал. На торце одноподъездного дома можно увидеть логотип компании «Норникель» и герб города – символ того, что мы совместно с муниципалитетом строим эти дома», — отметил Владимир Ерохин.

Согласно постановлению правительства, строящиеся дома на 50 лет Октября оборудуют так называемыми умными счетчиками, которые сами передают в управляющую компанию сигнал об объемах потребления энергии без участия контролера. В городе уже начали заменять устаревшие образцы в жилых домах на новые. Так, в настоящее время специалисты Норильско-Таймырской энергетической компании установили значительную часть общедомовых и индивидуальных приборов учета в жилых домах и квартирах Норильска – 52 и 32 процента от общего количества соответственно.

Напомним, что девятиэтажные дома по 50 лет Октября, 2Б и 2В, строятся за счет «Норникеля» в рамках комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года.