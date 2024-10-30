В Новосибирске 470 домов остались без отопления из-за гидроудара

В Новосибирске произошла авария на перекачивающей насосной станции.

В Новосибирске произошла авария на перекачивающей насосной станции, что привело к отключению отопления в 470 жилых домах, расположенных в Калининском и Заельцовском районах. Проблема возникла утром из-за остановки оборудования на насосной станции.

Как сообщили в пресс-службе СГК, инцидент на ПНС-5 стал причиной прекращения теплоснабжения для жителей указанных районов. В компании отметили, что работа по восстановлению теплоснабжения начнется незамедлительно.

«Ориентировочное время устранения последствий и восстановления теплоснабжения — до 22.30 сегодняшнего дня, 30 октября. В ближайшие часы часть домов переведут на другие источники теплоснабжения», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что проблемы с теплоснабжением могут коснуться около 10 дополнительных жилых домов. Для их обследования и оказания помощи будет направлена тепловая инспекция.