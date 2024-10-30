В Новосибирске департамент транспорта разделили на две части

В Новосибирске ожидаются значительные изменения в структуре управления городским хозяйством.

На 38-й сессии Совета депутатов города была утверждена реорганизация департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, который будет разделён на две независимые структуры. Нововведение вступит в силу в феврале 2025 года. Об этом сообщает сайт «Om1-Новосибирск».

По словам руководителя действующего департамента Иосифа Кодалаева, цель реформы заключается в оптимизации работы и повышении эффективности пассажирских перевозок и дорожно-благоустроительных работ. В результате реорганизации будет создан отдельный департамент транспорта, который сосредоточится на управлении общественным транспортом, и отдельный департамент, ответственный за дорожно-благоустроительные работы. Это должно повысить оперативность и качество решения задач в обеих сферах.

Кодалаев также отметил, что уже разработаны положения о деятельности новых департаментов, которые четко разграничивают их полномочия. В настоящее время идет работа по формированию штатных расписаний и определению финансовых потребностей новых структур. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что увеличение штатной численности персонала не планируется. Вместе с тем, штат новых департаментов составит около 115 человек, что немного больше текущего штата в 75 сотрудников. Для оптимизации расходов введён мораторий на заполнение вакансий, которые длительное время оставались незанятыми.

Департамент транспорта сохранит функции, связанные со строительством метрополитена и другими инфраструктурными проектами.

Депутат Игорь Кудин подчеркнул, что вопрос о разделении департамента назрел давно, и реорганизация позволит более эффективно решать задачи в сфере транспорта и дорожно-благоустроительных работ.