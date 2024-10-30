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общество

В Новосибирске мужчина потребовал 1,5 млн рублей за пропажу статьи УК РСФСР из УК РФ

Фото: Pexels.com

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляцию Вадима Д., требующего компенсацию за лишние дни заключения.

Вадим Д. отбывал срок в начале 90-х годов, часть которого пришлась на статью, впоследствии упраздненную. Тем не менее, его освобождение не последовало за изменением законодательства.

В ноябре 2023 года он подал иск о компенсации морального вреда к региональным управлениям ФСИН и МВД, требуя 1 427 567 рублей за «пересиженные» 143 дня.

Суд первой инстанции отказал ему в выплате, поскольку не нашел доказательств незаконного содержания. В итоге, областной суд оставил это решение без изменений, отклонив жалобу истца.

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Игорь Кириченко
Журналист

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