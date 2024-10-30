В Новосибирске обеспечат жильем 382 ребенка-сироты до конца 2024 года

В Новосибирске до конца 2024 года обеспечат жильем 382 ребенка-сироты – это на 42 человека больше, чем планировалось. Об этом доложили мэру Максиму Кудрявцеву на еженедельном аппаратном совещании.

«Важная и ответственная работа – обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году мы перевыполнили план, отмечается хорошая тенденция к уменьшению человек в очереди на получение квартир», – отметил мэр Максим Кудрявцев.

В 2024 году департаментом по социальной политике мэрии города Новосибирска проводится работа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели было направлено более 1,6 миллиардов рублей.На сегодня квартиры получили 373 человека, 223 – это приобретенное жилье и 150 – врученные сертификаты.

Начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Потапова отметила, что необходимо актуализировать информацию в учетных делах граждан, состоящих в списке детей-сирот.

В Новосибирске существует два механизма обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: это выдача сертификата и приобретение готового жилья. Те, кто покупает квартиры по сертификату, оформляют их сразу в собственность, а получающие готовое жилье подписывают договор социального найма на 5 лет.

Для детей-сирот квартиры приобретены на территории города Новосибирска и в непосредственной близости от города (в микрорайоне «Приозерный» и в поселке Кудряши). Для маломобильных граждан-сирот приобретение квартир решается в индивидуальном порядке. При проведении конкурсных процедур учитываются соответствующие технические характеристики для удобства проживания.

Закупки жилых помещений продолжаются, до конца года планируется приобрести еще девять квартир. Таким образом, в этом году жильем будут обеспечены 382 человека вместо запланированных 340.

В 2025 году на обеспечение жильем и жилищными сертификатами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей планируется направить 2,3 млрд рублей.