В Новосибирске опубликована программа празднования Дня народного единства-2024

4 ноября в Новосибирской области отметят День народного единства.

В регионе проведут более 200 мероприятий. Жителей и гостей региона приглашают на концерты, лекции, викторины и выставки.

В 10:00 в концертном зале имени А.М. Каца начнется фестиваль «Мы Россия – Мы вместе!», который будет включать интерактивные площадки и выступления творческих коллективов. Также состоится финал конкурса национальных костюмов «Народное достояние», а в 12:00 — праздничный концерт «Единая страна» с участием артистов области.

Исторический парк «Россия – моя история» представит мероприятие «Народное единство» в 12:00 и 16:00, а Новосибирский государственный краеведческий музей проведет экскурсию на тему «Шаманизм народов Сибири». Концерты и фестивали пройдут и в районах области.

Полный список мероприятий можно найти на сайте Министерства культуры.