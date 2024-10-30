В Новосибирске прошла панихида памяти жертв политических репрессий

30 октября в России отмечают День памяти жертв политических репрессий.

В Новосибирске в этот день проходят мемориальные мероприятия в Нарымском сквере, где установлен памятник репрессированным. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Памятник был открыт двадцать лет назад, и ранее к нему на митинги собирались сотни людей. В этом году участие приняли около тридцати человек, большинство из которых — родственники жертв репрессий: дети, внуки и правнуки.

Руководитель Новосибирской городской общественной организации реабилитированных граждан «Колокол» Геннадий Чичулин отметил, что число участников постепенно уменьшается. По его словам, память о жертвах репрессий остаётся важной, и многие семьи продолжают искать информацию о судьбе своих предков через архивные запросы.

Памятник жертвам репрессий был установлен в Нарымском сквере, так как рядом располагалась пересыльная тюрьма НКВД, через которую прошли тысячи политзаключённых. Историки считают, что в этой тюрьме могли проводиться расстрелы.

Здание было снесено в 2012 году, и во время сноса обнаружены человеческие останки, принадлежащие не менее чем 32 людям. После длительного обсуждения останки были кремированы и захоронены на территории крематория «Закаменский» 30 октября 2020 года, где установлена мемориальная плита в память о репрессированных.