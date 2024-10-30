В Новосибирске рассказали, что можно и нельзя делать в день Осия Колесника 30 октября

30 октября православные верующие вспоминают пророка Осию, известного в народе как Осия Колесник.

В этот день Русская Православная Церковь отмечает память 14 угодников Божиих и празднует иконы Божией Матери «Прежде Рождества и по Рождестве Дева» и «Избавительница». Об этом пишет АиФ-Новосибирск

Также в этот день вспоминается перенесение мощей праведного Лазаря Четверодневного, друга Иисуса Христа.

В народном календаре 30 октября связано с началом подготовки зимнего пути: крестьяне чинили колеса у телег и проветривали матрасы. Существуют приметы, согласно которым, если колеса скрипят, урожай в новом году будет богатым.

В то же время в этот день запрещено мыться, чтобы не «смыть» здоровье, и начинать новые дела, поскольку они могут остаться недоделанными. Народ также не делился радостями с чужими, чтобы не накликать неприятности.