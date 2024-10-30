В Новосибирске рассказали, когда дадут тепло в зоне действия ТЭЦ-4

В Новосибирске продолжаются работы по устранению последствий аварии на теплосетях, произошедшей 30 октября.

Особое внимание уделяется Центру на улице Дуси Ковальчук, где проживают 27 детей, оставшихся без попечения родителей. В помещениях Центра поддерживается температура в 23 градуса, группы обеспечены обогревателями и водонагревателями.

В администрации города сообщили, что устраняются порывы в системе внутреннего теплоснабжения детского сада на улице Новой. Также Горбольница и часть многоквартирных домов получают тепло от ТЭЦ-5.

По данным СГК, завершается наладка оборудования ПНС-5, и после 20:00 возобновится подача тепла в зоне действия ТЭЦ-4. Оперативная замена батарей в квартирах жителей, где выявлены последствия аварии, также находится на контроле.

Основные работы планируется завершить сегодня, 30 октября, в 22:30.