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вчера 23:00
общество

В Новосибирске рассказали про тайны тыкв на Хеллоуин-2024

Фото: Pexels.com

Известный исследователь бахчевых культур Яков Дель в разговоре с VN.ru отметил, что до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, к какому виду относится тыква: овощ, фрукт или трава.

По его мнению, тыква является одним из самых непонятных растений на планете. Тыква имеет множество историй и традиций. Она присутствует в легендах, библейских текстах и сказках, а также участвует в гонках рекордов. Самые крупные тыквы могут весить более тысячи килограммов.

В 90-х годах тыква стала символом Хеллоуина. Однако праздник вызывает споры в России из-за несоответствия местным политическим и православным ценностям.

В Китае с древних времен маленькие тыквы подвешивают у изголовья больных, считая, что их испарения обладают целебными свойствами. Недавно ученые отметили, что тыкву можно употреблять в пищу вместе с кожурой, которая богата витаминами. Для этого ее нужно запекать в течение часа при небольшой температуре.

В заключение Яков Дель подчеркнул, что тыквенные очистки можно использовать как удобрение, разбрасывая их на садовом участке.

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Игорь Кириченко
Журналист

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