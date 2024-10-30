Известный исследователь бахчевых культур Яков Дель в разговоре с VN.ru отметил, что до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, к какому виду относится тыква: овощ, фрукт или трава.

По его мнению, тыква является одним из самых непонятных растений на планете. Тыква имеет множество историй и традиций. Она присутствует в легендах, библейских текстах и сказках, а также участвует в гонках рекордов. Самые крупные тыквы могут весить более тысячи килограммов.

В 90-х годах тыква стала символом Хеллоуина. Однако праздник вызывает споры в России из-за несоответствия местным политическим и православным ценностям.

В Китае с древних времен маленькие тыквы подвешивают у изголовья больных, считая, что их испарения обладают целебными свойствами. Недавно ученые отметили, что тыкву можно употреблять в пищу вместе с кожурой, которая богата витаминами. Для этого ее нужно запекать в течение часа при небольшой температуре.

В заключение Яков Дель подчеркнул, что тыквенные очистки можно использовать как удобрение, разбрасывая их на садовом участке.