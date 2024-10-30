В Новосибирске шесть судов ходили по Оби без разрешения

У 6 судов в Новосибирской области не нашли документы.

По данным пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Новосибирска, правоохранительные органы выявили нарушения в работе Новосибирского района водных путей, гидросооружений и судоходства филиала ФБУ «Администрации Обь-Иртышводпуть».

Ведомство уточняет, что шесть судов использовались на реке Обь, однако не имели необходимых судовых документов. Тогда в адрес руководства организации было внесено представление с требованием устранить нарушения.

Напомним, что житель Новосибирска пойдет под суд за 10 лет езды по поддельным правам