В Новосибирске шесть улиц временно остались без отопления

Рано утром в Новосибирске произошла аварийная ситуация, из-за чего люди остались без отопления.

По информации Telegram-канала “Мэрия для СМИ”, сегодня, 30 октября 2024 года, в 6:30 по местному времени на одном из объектов Сибирской генерирующей компании произошла аварийная ситуация.

“Сегодня, в 6.30, на ПНС-5 произошла остановка оборудования. Это привело к прекращению теплоснабжения жителей Заельцовского района и некоторых домов Калининского района. На время восстановления работы оборудования ограничена подача тепла 470 жилым домам.”, — уточнили в пресс-службе СГК корреспонденту Сиб.фм.

Так, временно отопление будет отсутствовать в многоквартирных домах по улицам Аэропорт, К. Минина, Бардина, 2-ой Шевцовой, Дуси Ковальчук и Тимирязева.

“Ориентировочное время устранения последствий и восстановления теплоснабжения — до 22.30 сегодняшнего дня, 30 октября. В ближайшие часы часть домов будут переведены на другие источники теплоснабжения”, — добавили представили СГК.

Сейчас все мероприятия по устранению аварийной ситуации находятся на личном контроле мэра Новосибирска Максима Кудрявцева и руководителя департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.