В Новосибирске утром 30 октября пошел снег

Первый снегопад прошел в Новосибирске утром 30 октября.

Жители Новосибирска сегодня утром, 30 октября, заметили на улицах первые маленькие сугробы на своих машинах.

Несмотря на то, что снег еще не такой обильный и может быстро растаять, новосибирцы успели заснять его и поделиться кадрами с МК в Новосибирске.

Известно, что сейчас температура воздуха составляет +2 градуса, но ощущается как -2. На это указывают данные портала "Яндекс.Погоды".

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что морозы почти под -40 градусов нагрянут в Новосибирск