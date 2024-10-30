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общество

В Новосибирске утром 30 октября пошел снег

Фото: МК в Новосибирске

Первый снегопад прошел в Новосибирске утром 30 октября.

Жители Новосибирска сегодня утром, 30 октября, заметили на улицах первые маленькие сугробы на своих машинах.

Несмотря на то, что снег еще не такой обильный и может быстро растаять, новосибирцы успели заснять его и поделиться кадрами с МК в Новосибирске.

Известно, что сейчас температура воздуха составляет +2 градуса, но ощущается как -2. На это указывают данные портала "Яндекс.Погоды".

Фото В Новосибирске утром 30 октября пошел снег 2

Фото В Новосибирске утром 30 октября пошел снег 3

Фото В Новосибирске утром 30 октября пошел снег 4

Фото В Новосибирске утром 30 октября пошел снег 5

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что морозы почти под -40 градусов нагрянут в Новосибирск

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Валерия Митрохина
Журналист

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