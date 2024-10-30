В Новосибирске в 29 жилых домов вернули отопление

К 15:00 30 октября генерирующая компания Новосибирска сообщила о сокращении зоны отключения теплоснабжения.

По информации пресс-центра СГК, 29 жилых домов на улице Залесского и четыре круглосуточных лечебных учреждения, включая городскую больницу, были подключены к теплоснабжению от Новосибирской ТЭЦ-5.

В зоне ограничения подачи тепла остаются 607 объектов, в том числе 442 жилых дома и 37 социальных учреждений.

В течение ближайших пяти часов планируется запуск ПНС-5, после чего ожидается восстановление нормального режима теплоснабжения в городе, сообщили в компании.