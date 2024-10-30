В Новосибирске жители показали кадры обрушения потолка после коммунальной аварии

Жительница улицы Падунская, 10, Алла Назарова рассказала корреспонденту Сиб.фм, что в 6 утра 30 октября в ее квартире произошла авария.

По ее словам, неизвестно, кто именно решил добавить давление в трубы отопления. Из-за того, что здание старое, объяснила Алла, трубы проходят по крыше, а не в подвале.

«И вот над нашей квартирой рванула труба с отоплением, с горячей водой. Вода полилась, я думала, мы тут все потонем. У меня трое детей, мы выбежали в трусах в коридор, полтора часа ждали аварийку. Когда служба приехала, то перекрыла тут всё. Но у нас потолок рухнул, штукатурка на полу», — поделилась сибирячка.

По словам Аллы, ЖЭУ пообещали починить трубу, однако пока никого не было.

Также в аварийной службе сибирячке сообщили, что подобные аварии произошли еще в нескольких домах города.

«Мы сидим в коридоре и не знаем, что делать. Затопило нас и нашу соседку снизу. Тут даже по дому всё течет: сверху, внутри подъезда и снаружи, всё в воде», — поделилась жительница.

В диспетчерской службе управляющих компаний корреспонденту сообщили, что произошел гидроудар. Подключение запланировано до 22:30 30 октября.

В пресс-службе СГК заявили, что информация по данному адресу уже поступила, компания направила специалистов.

«Сегодня в 6:30 на ПНС-5 произошел останов оборудования. Это привело к прекращению теплоснабжения жителей Заельцовского района и некоторых домов Калининского района. На время восстановления работы оборудования ограничена подача тепла 470 жилым домам», — заявили журналисту Сиб.фм в СГК.

По данным пресс-службы, устранить последствия и восстановить теплоснабжение планируют до 22:30 30 октября. В ближайшие часы, как объяснили в компании, часть домов переведут на другие источники теплоснабжения.

По предварительным данным, последствия могли затронуть системы теплоснабжения около 10 домов, в которые была направлена тепловая инспекция, уточнили в СГК.

«Дефекты устраняются в многоквартирных домах по ул. Аэропорт, К. Минина, Бардина, 2-й Шевцовой, Дуси Ковальчук, Тимирязева», — пишет пресс-служба мэрии Новосибирска.

Уточняется, что мэр Новосибирска, руководитель департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также службы городского хозяйства внимательно следят за устранением прорывов.

В компании опровергли информацию об аварии на ТЭЦ-4. В телеграм-канале СГК сообщили, что ТЭЦ-4 работает в штатном режиме, отпускает тепловую энергию в соответствии с температурным графиком и производит электрическую энергию по заданию системного оператора.

Также восстановление теплоснабжения в жилых домах из-за остановки оборудования на ПНС-5 взяла на контроль прокуратура Новосибирской области.