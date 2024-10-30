В зоне аварии на насосной станции ПНС-5 находятся уже 640 домов в двух районах Новосибирска

В Новосибирска продолжается работа по устранению последствий аварии на насосной станции ПНС-5.

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Зайков сообщил о продолжающейся деятельности штаба, который занимается ликвидацией последствий аварии на насосной станции ПНС-5.

В зоне аварии оказались 640 объектов в Заельцовском и Калининском районах, среди которых те, что могут быть переключены на альтернативные источники теплоснабжения. В настоящее время решаются вопросы по их переводу.

Для восстановления работы оборудования на ПНС-5 было проведено обесточивание, в настоящее время осуществляется просушка оборудования. По информации СГК, основное оборудование ТЭЦ-4 функционирует в нормальном режиме, обеспечивая тепловую и электрическую энергию согласно установленным графикам.

В многоквартирных домах, где зафиксированы порывы в системе отопления, активно работают ремонтные бригады. При необходимости муниципальные спасатели занимаются откачкой воды из подвалов. Управляющие компании «Дост-Н» и «Спас-Дом» принимают все необходимые меры для решения возникших проблем. Прежде всего, подача тепла будет восстановлена для социальных объектов. В детском саду №274 контролируется ситуация с подтоплением подвала и проверяется температурный режим. Занятия в школах сегодня не проводятся из-за каникул, добавили в пресс-службе мэрии.

На месте происшествия в режиме быстрого реагирования действуют бригады МКУ ЕДДС, управляющие компании и спасательные службы МАСС, а также представители администраций районов. Ожидается, что теплоснабжение будет восстановлено до 22:30 сегодняшнего дня, 30 октября.