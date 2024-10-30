Вместе добудем Победу. Губернатор поблагодарил бойцов СВО и военных врачей за доблестное выполнение долга

Героев специальной военной операции наградили сегодня в Новосибирске – Орденами Мужества и медалями «За отвагу». Награды получили и врачи, которые вносят огромный вклад в восстановление здоровья наших бойцов.

Со словами благодарности к военнослужащим и медикам обратились Губернатор Андрей Травников и командир дивизии ПВО, генерал-майор Сергей Крупин.

«От себя лично и от всех новосибирцев благодарю вас и ваших товарищей за службу, за доблестное выполнение воинского долга, за возможность в очередной раз гордиться российскими солдатами.

Особые слова благодарности – коллективу военного госпиталя. Наши медики выполняют задачи в составе специального медицинского отряда в зоне специальной военной операции, и делают большую работу здесь, в столице Сибири. Отдельное «Спасибо!» коллективу госпиталя за то, что в прошлом году вы поддержали инициативу, и теперь раненые военнослужащие, выходцы из сибирских регионов, преимущественно попадают на лечение и долечивание сюда, максимально близко от дома. Эту практику мы будем продолжать и дальше.

А со словами благодарности я скажу и слова уверенности: вместе с нашей армией, объединившись вокруг наших воинов, мы обязательно добудем Победу. Победа будет за нами!», – обратился к участникам мероприятия Андрей Травников.

Командир дивизии ПВО, генерал-майор Сергей Крупин сказал: «Сегодняшняя встреча посвящена вам, нашим героям. Благодаря вам живёт, развивается наша страна. Вы гордость Вооружённых Сил. Огромное спасибо вам за волю к Победе и за ратный труд российского солдата».

После церемонии награждения бойцов приветствовала Заслуженная артистка РФ Юта. Она посетила военный госпиталь Центрального военного округа в Новосибирске в рамках благотворительного концертного тура «Зa жизнь!». Как отметила певица, в каждом регионе проходит по два концерта: первый – для семей военнослужащих, для курсантов, для кадетов, а второй – обязательно в госпитале или в воинской части.

«Нужно настроиться на то, что в данный момент у тебя одна единственная задача – добавить ребятам радости, добавить им немножко положительных эмоций, потому что именно это очень сильно влияет на то, как быстро они восстановятся. А они мечтают о том, чтобы побыстрее восстановиться и попасть обратно на линию боевого соприкосновения. И пока мой труд будет нужен людям, мы будем ездить», – сказала певица.

Для новосибирских слушателей певица исполнила известные авторские патриотические песни, многие из которых стали хитами, а также работы из своего нового репертуара, посвященные защитникам Отечества. C начала проведения специальной военной операции певица организовала более ста благотворительных концертов, включая многочисленные выступления на Донбассе. Некоторые песни бойцы считают своими неофициальными гимнами.