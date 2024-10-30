Захватывающие путешествия на сцене НОВАТа!

Увлекательный и понятный каждому сюжет, яркие музыкальные образы и хореографические решения, впечатляющая сценография и костюмы — все это есть в балетах «Корсар» и «Ромео и Джульетта». Давайте вместе отправимся в морское путешествие и средневековую Верону!

КОРСАР 31 ОКТЯБРЯ, 1 НОЯБРЯ КУПИТЬ БИЛЕТ

Поднять паруса! Вас ждет захватывающее путешествие к берегам Греции и Турции, встреча с благородными корсарами, хитрыми работорговцами и влиятельными вельможами. «Корсар» поражает воображение батальными сценами, характерными танцами и красотой картины «Оживленный сад», в которой воплотилось все очарование классического балета — спектакль понравится как взрослым, так и детям!

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 4 НОЯБРЯ КУПИТЬ БИЛЕТ

Перенесемся в средневековую Верону — город, где разворачивается жестокая борьба Монтекки и Капулетти. Чувства, внезапно вспыхнувшие между Ромео и Джульеттой, дают надежду на окончание этой давней вражды, но ей не суждено сбыться. Эта трагическая история привлекает зрителей своей искренностью, чувственностью и эффектной красотой знаменитого «Танца рыцарей».

Спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта». Билеты можно приобрести в кассе театра, на сайте novat.ru и в мобильном приложении.

До встречи в НОВАТе!

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