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82.99% -1.1
сегодня
30 октября, 12:35
пробки
5/10
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Захватывающие путешествия на сцене НОВАТа!

Фото: НОВАТ

Увлекательный и понятный каждому сюжет, яркие музыкальные образы и хореографические решения, впечатляющая сценография и костюмы — все это есть в балетах «Корсар» и «Ромео и Джульетта». Давайте вместе отправимся в морское путешествие и средневековую Верону!

Фото Захватывающие путешествия на сцене НОВАТа! 2

КОРСАР 31 ОКТЯБРЯ, 1 НОЯБРЯ КУПИТЬ БИЛЕТ

Поднять паруса! Вас ждет захватывающее путешествие к берегам Греции и Турции, встреча с благородными корсарами, хитрыми работорговцами и влиятельными вельможами. «Корсар» поражает воображение батальными сценами, характерными танцами и красотой картины «Оживленный сад», в которой воплотилось все очарование классического балета — спектакль понравится как взрослым, так и детям!

Фото Захватывающие путешествия на сцене НОВАТа! 3

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 4 НОЯБРЯ КУПИТЬ БИЛЕТ

Перенесемся в средневековую Верону — город, где разворачивается жестокая борьба Монтекки и Капулетти. Чувства, внезапно вспыхнувшие между Ромео и Джульеттой, дают надежду на окончание этой давней вражды, но ей не суждено сбыться. Эта трагическая история привлекает зрителей своей искренностью, чувственностью и эффектной красотой знаменитого «Танца рыцарей».

Спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта». Билеты можно приобрести в кассе театра, на сайте novat.ru и в мобильном приложении.

До встречи в НОВАТе!

16+

Реклама: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета» (НГАТОиБ) ИНН: 5406014684 Erid:LjN8KHZCs

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Галина Дидан
Журналист

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