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общество

Житель Новосибирска пойдет под суд за 10 лет езды по поддельным правам

Фото: Сиб.фм

Мужчина ездил на машине 10 лет с поддельными правами.

По информации пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, 49-летний местный житель более 10 лет ездил на машине по поддельному водительскому удостоверению.

В августе 2024 года сотрудники ДПС остановили автомобиль под управлением 49-летнего мужчины. Проверка показала, что его водительское удостоверение зарегистрировано на другое имя. В ходе расследования выяснилось, что сибиряк лишился прав еще в 2014 году и с тех пор использовал поддельное удостоверение, которое приобрел в Москве, скрывая это более десяти лет.

В результате сейчас мужчина обвиняется по статье “хранение и использование заведомо поддельного удостоверения”.

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Валерия Митрохина
Журналист

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