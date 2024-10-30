Жителям Новосибирска рассказали о запретах в день Осия Колесника

Стало известно о запретах в день Осия Колесника 30 октября.

Как сообщает АиФ-Новосибирск, 30 октября Церковь вспоминает пророка Осию, которого в народе прозвали как Осия Колесника.

Известно, что в этот день народ активно подготавливал сани и телеги к зиме, занимались их починкой. Также перед холодами женщины старались проветривать матрасы и подушки.

Однако существовали и запреты в эти дни, которые нельзя было нарушать, чтобы не притянуть себе беды. Так, например в день Осия Колесника нельзя было мыться и начинать новую работу.

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