АО «Транснефть - Западная Сибирь» подвело итоги деятельности эколого-аналитических лабораторий за 9 месяцев 2024 года

Результаты мониторинга свидетельствуют, что деятельность АО «Транснефть – Западная Сибирь» в полной мере соответствует предъявляемым к объектам трубопроводного транспорта требованиям в области экологической безопасности.

С января по сентябрь выполнено более 32 тысяч экологических исследований. В частности, проведено более 29 тыс. исследований природной, питьевой и сточной воды и более 2 тыс. исследований атмосферного воздуха на границах санитарно-защитных зон. Также осуществлялся контроль за состоянием почвы и донных отложений в местах подводных переходов трубопроводов (порядка 1 тыс.).

Приоритетное внимание уделяется также модернизации материально-технической базы лабораторий предприятия. С начала года в лаборатории поступили 8 новых приборов -хроматографические комплексы для определения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, концентратомеры для определения концентрации нефтепродуктов методом инфракрасной спектрометрии, а также PН-метр, предназначенный для измерения кислотности и температуры исследуемых сред.

Всего в 2024 году компания направит более 7,2 млн рублей на приобретение приборов, которые позволяют проводить качественный химический анализ воды, определять наличие массовой концентрации нефтепродуктов, фенолов, цинка и других веществ в воде, почве, донных отложениях.