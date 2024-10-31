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общество

Более 12 тыс деревьев и кустов высадили за лето в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

За лето-2024 в Новосибирске высадили более 12 тысяч деревьев и кустов.

Как сообщает портал ЧС-Инфо со ссылкой на пресс-службу мэрии Новосибирска, за лето текущего года в городе высадили более 12 000 цветов, кустов и деревьев в местных парках.

Благодаря чему в парках Новосибирска появилось 14 новых кедров – в Центральном парке, цветник из розовых роз — в «Березовой роще», 140 саженцев сосны — в парке «Арена», миксбордер из гортензий и можжевельников — в парке «Березовая роща».

Ранее Сиб.фм сообщал, что для бойцов СВО собирают новогодние подарки в Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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