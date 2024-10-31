Депутат Госдумы Александр Аксёненко предложил изменить систему расчёта выплат и пособий

Депутат Госдумы РФ от фракции «Справедливая Россия – За Правду» Александр Аксёненко отметил в своих соцсетях, что на сегодняшний день нельзя назвать выплаты справедливыми для всех граждан нашей страны.

«В одном городе средняя зарплата может быть значительно выше, чем в другом, однако и стоимость жизни отличается. Это приводит к тому, что в некоторых регионах социальная помощь позволяет покрыть базовые нужды, а в других — оказывается незначительной.

Некоторые выплаты не индексируются годами. Например, согласно постановлению Правительства № 963 от 26 октября 2013 года, коммунальные льготы для сельских учителей остаются фиксированными на уровне 1200 рублей в месяц, с 2013 года эта сумма не индексировалась.

Льготы и выплаты, которые якобы «растут в соответствии с экономической ситуацией», на самом деле часто не соответствуют реальности и не успевают за инфляцией.

Я предлагаю упростить процесс индексации, установив единую величину – минимальный расчетный показатель (МРП), который будет ежегодно увеличиваться в зависимости от назначения: для детских и пенсионных выплат, пособий и льгот. Это базовая ставка, к которой можно применять коэффициент нуждаемости или региональную ставку.

Эта система может также быть применена к штрафам, которые сейчас фиксированы в законе и не меняются годами. Это создает ситуацию, когда многие нарушения дешевле «оплатить», чем исправить.

Я направил свою инициативу Председателю Правительства Михаилу Мишустину и получил ответ о том, что Минтруд и Минфин рассмотрят мое предложение. Надеемся на положительное решение»