Депутаты Заксобрания НСО обсудили с губернатором и представителями муниципалитетов вопросы благоустройства территорий

30 октября в поселке Кудряшовский состоялось выездное заседание Совета по взаимодействию Законодательного Собрания Новосибирской области с представительными органами муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. Работа Совета началась с рассмотрения реализации подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов».

О важности обсуждаемой темы можно судить по участию в заседании Совета Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и первого заместителя Губернатора Владимира Знаткова.

О реализации подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно — коммунальное хозяйство Новосибирской области» на заседании Совета доложил Андрей Карпов, председатель Совета депутатов Здвинского района. По информации докладчика, в начале реализации проекта основными были финансовые технические проблемы, связанные с проектированием и освоением бюджетных средств в установленные сроки. Многое изменилось с принятием Постановления Губернатора Новосибирской области в марте 2017 года, когда была создана межведомственная комиссия, а ответственность за исполнение программы возложена на министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области. За период 2017 – 2024 годов в реализации проекта приняли участие 64 населенных пункта из 30 районов Новосибирской области, было благоустроено 644 дворовых территорий многоквартирных домов и 183 общественных пространств. Финансирование программы обеспечивалось из трех источников: федерального, областного и муниципального бюджетов. На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации программы было освоено 1 миллиард 539 миллионов рублей. На благоустройство общественных пространств – 2 миллиарда 698 миллионов рублей.

«Речь идет не просто о ремонте объектов благоустройства, а о фактическом строительстве новых общественных пространств, – подчеркнул Андрей Карпов. – После сдачи объектов в эксплуатацию изменился не только облик, но и назначение благоустроенной территории. На месте пустырей и заброшенных, заросших парковых зон появились современные локации для досуга жителей населенных пунктов. Преобразились и стали функциональными дворовые территории многоквартирных домов».

Докладчик отметил, что несмотря на хороший и динамичный режим работы по реализации проекта, по информации коллег из районов, остается необходимость в благоустройстве 1082 дворовых территорий многоквартирных домов. Никак не меньше, чем реализованных за прошедший срок, и количество необходимых общественных пространств..

В числе главных проблем благоустройства председатель Совета депутатов Здвинского района назвал финансирование. Так как за период с 2017 по 2024 год лимиты не менялись, финансирование не увеличивалось, выполнение работ приходится дробить на этапы, а торги проводить с учетом лимитов будущих периодов. Это приводит к дополнительным затратам, увеличению сроков строительства объектов и неудобству жителей при проведении работ на дворовых территориях многоквартирных домов. Кроме того, ПСД учитывает только 30-километровую зону доставки материалов от Новосибирска. Остальные затраты подрядчик вынужден брать на себя, что делает объект менее привлекательным. В результате на торги либо не заявляется никто, либо заходит недобросовестный подрядчик, что зачастую влечет за собой судебные иски по качеству и срокам производства работ.

Включившись в разговор, Губернатор региона Андрей Травников предложил в качестве решения проблемы финансирования участия в федеральных программах ввести очередность выделения районам средств, поскольку общий лимит не позволяет в течение года полностью финансировать все районы. Частичное же выделение средств ведет к затягиванию реализации проектов.

Совет со своей стороны рекомендовал Правительству Новосибирской области рассмотреть возможность внесения изменений в перечень центров ценовых зон региона для расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, чтобы сделать доступней доставку строительных материалов.

«Проблемы должны быть решены. Для реализации столь важного проекта необходимо учитывать все составляющие, – подчеркнул Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. – Очень радует, когда приезжаешь практически в любой район, и видишь парк, спортивные, детские площадки. Мы за эти годы сделали колоссальный шаг – почти восстановили все советские парки. Более того, мы пошли гораздо дальше. Стали появляться новые парки, чего не было уже давным-давно». По мнению спикера регионального парламента, следует обсудить прозвучавшие предложения по финансированию проектов, чтобы избежать затягивания работ и излишних затрат. «Мы ещё все учимся участвовать в федеральных программах. Это целое искусство. Это надо уметь делать. И у нас такие примеры уже есть, есть районы, где этой науке уже научились. Давайте вместе смотреть, думать, как реально подходить к решению. Они всегда есть, даже в самых сложных ситуациях. Скажу, например, что мы сняли все вопросы по парку имени Булгакова. Это самый центр города Новосибирска. Чтобы в таком месте закладывать парк – такого лет сто не было. Все вопросы сняты. Начинаем практические действия», – сообщил Андрей Шимкив.