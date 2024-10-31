Детские школы искусств в Новосибирской области получили новое оборудование и музыкальные инструменты по нацпроекту

В 2024 году новым оборудованием, инструментами и учебными материалами оснастили детские школы искусств в Краснозерском и Карасукском районах, в городах Новосибирск и Обь в рамках национального проекта «Культура».

«Нацпроект «Культура» позволяет системно развивать культурную инфраструктуру и создавать все условия для подготовки молодых талантов. Учащиеся и выпускники детских школ искусств – это призеры региональных, всероссийских и международных конкурсов, участники Дельфийских игр России и стран СНГ, обладатели стипендии Губернатора Новосибирской области в сфере культуры и искусства. Конечно, качественное техническое оснащение – важная составляющая учебного процесса и залог наших общих будущих успехов», – отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

Полученные в этом году инструменты и оборудование уже активно используются в учебном процессе. Для Детской школы искусств Краснозерского района приобретены музыкальные инструменты и комплектующие к ним, компьютерное оборудование, новые учебные и методические издания. В классе духовых инструментов благодаря оснащению удалось создать ансамбль малого состава. Учащиеся Детской школы искусств Краснозерского района могут заниматься на новых музыкальных инструментах: пианино, аккордеоне, скрипке, бас-гитаре, электрогитаре, флейте. Детская школа искусств г. Оби помимо музыкальных инструментов получила оборудование для реализации художественных направлений деятельности и необходимое компьютерное оборудование. Новые аккордеоны, кларнеты, пианино, баяны, флейту и саксофон, а также печь для обжига керамики и мольберты появились в учебных классах Детской школы искусств № 17 в г. Новосибирске. Пополнился библиотечный фонд школ учебными материалами.