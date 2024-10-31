82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
31 октября, 14:36
пробки
4/10
погода
+0.7°C
курсы валют
usd 97.05 | eur 105.2
82.99% -1.1
сегодня
31 октября, 14:36
пробки
4/10
погода
+0.7°C
курсы валют
usd 97.05 | eur 105.2
сегодня 12:49
общество

Для льготников Черепановского района построены квартиры «под ключ»

Nso.ru

В Черепановском районе введен в эксплуатацию 9-квартирный дом, новоселье в котором отметят льготники района из числа детей-сирот.

Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов напомнил, что в нашем регионе с каждым годом все активнее реализуется программа строительства жилья для льготных категорий граждан. Работа ведется по двум направлениям: строится служебное жилье для работников бюджетной сферы, а также приобретаются для них квартиры на первичном рынке. Второй блок – строительство домов для детей-сирот. На реализацию обоих направлений предусмотрено 1,6 млрд рублей.

Дома строятся благодаря реализации Правительством региона государственных программ «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области» и «Социальная поддержка в Новосибирской области».

«Черепановский район в этом году пополнится двумя домами для льготников. Сейчас введен в эксплуатацию 9-квартирный дом, предназначенный для детей-сирот, продолжается строительство 12-квартирного дома под служебное жилье в рабочем поселке Посевная, до конца года он также примет новоселов», – отметил Дмитрий Богомолов.

На сегодняшний день на территории Новосибирской области уже введены в эксплуатацию 9 домов: помимо Черепановского района, дома сданы в Куйбышевском, Карасукском и Барабинском районах. Кроме того, приобретены 32 квартиры в новостройках для бюджетников в Сузунском, Колыванском, Маслянинском, Татарском, Тогучинском районах, а также в Бердске.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Дидан
Журналист

Читайте в