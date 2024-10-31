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общество

Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад после коммунальной аварии в Новосибирске

Фото: СК РФ

Коммунальной аварией в Новосибирске заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

По информации пресс-службы следственного комитета России, правоохранительные органы организовали доследственную проверку по факту коммунальной аварии, которая возникла 30 октября. Известно, что в результате нее более 600 объектов остались без отопления.

«По словам жителей многоэтажек, разрывы происходили на чердаках, поэтому вода стекала по стенам и потолкам с верхних этажей на нижние. Десятки школ и поликлиник также остались без тепла», — уточнили в пресс-службе СКР.

Сейчас глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки.

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Валерия Митрохина
Журналист

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