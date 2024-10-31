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общество

Главный режиссер НОВАТа Стародубцев стал помощником Сопредседателя СТД РФ Гергиева

Фото: Сиб.фм

Помимо этого, помощником также был назначен Эльдар Алиев.

В структуре Центрального аппарата Союза театральных деятелей Российской Федерации произошли изменения. Были назначены два новых помощника Сопредседателя СТД РФ Валерия Гергиева.

На эти должности были назначены два выдающихся деятеля искусства: Эльдар Алиев, заслуженный деятель искусств России и художественный руководитель балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра.

А также Вячеслав Стародубцев, заслуженный деятель искусств, кандидат искусствоведения, член Совета по культуре и искусству при Президенте России, главный режиссер Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) и руководитель Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки.

Напомним, что более 12 тыс деревьев и кустов высадили за лето в Новосибирске.

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Нина Раневская
Журналист

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