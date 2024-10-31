Как новосибирские ТРЦ приспособились к современным реалиям?

Торгово-развлекательные центры стали неотъемлемой частью инфраструктуры современных мегаполисов. По сути они являются почти самостоятельными «городами в городе». В какой бы день недели ни пришел туда, всегда видишь разнообразие ярких магазинов и большое скопление покупателей в них. Кажется, что ТРЦ — это экономически устойчивая структура, потому что пользуется огромной популярностью как у покупателей, так и у арендаторов торговых площадок. Но даже они претерпевают изменения под влиянием внешних факторов.

Ждет ли другие ТРЦ судьба «Сибирского Молла»?

Снос и переоформление большого ТРЦ «Сибирский Молл» площадью 67 тысяч кв. м с фудкортом, кинотеатром, фитнес-клубом и 170 магазинами вызвал значительное волнение среди новосибирцев. Об этом говорят комментарии в новостных сообществах и телеграм-каналах. Появляется закономерный вопрос — ожидает ли подобная участь другие ТРЦ Новосибирска?

«К сожалению, об этом мы не узнаем заранее. Необходимо учитывать факторы, которые могут к этому привести. Рынок недвижимости инертный, из-за нехватки земельных участков в центре города девелоперы начинают рассматривать другие объекты для своих вложений. Кроме того, форматы торговых центров также изменяются и перестраиваются, пытаясь следовать современным трендам», — считает эксперт Александр Назаров, основатель и руководитель компании «Назаров и партнеры».

Один из факторов, который привел ТРЦ «Сибирский Молл» к трансформациям, — это приход к управлению нового собственника со своей программой развития. Топ-менеджеры компании и сам Александр Бoйко ищут новые пути реализации, а это может значить, что «Сибирский Молл» станет еще интереснее и разнообразнее.

Но что действительно успокаивает, так это то, что крупные и прибыльные торговые центры вряд ли исчезнут из Новосибирска полностью. Скорее они будут перестраиваться, адаптируясь к новым требованиям рынка и веяниям моды.

Адаптация к санкциям

Уход иностранных брендов с российского рынка после февраля 2022 года оставил свой след: возник дефицит некоторых товаров, в отсутствие конкуренции выросли цены, а потребители стали искать аналоги полюбившимся брендам. В результате посещаемость торговых центров упала. Особенно сильно на это повлиял тот момент, когда магазины Zara, Zara Home, H&M и другие просто закрыли свои магазины, но продолжали занимать торговую площадь и платить аренду за нее. Тогда покупатели потеряли ориентир и не понимали, зачем ходить в торговые центры.

«аменить одномоментно такие крупные федеральные иностранные компании и якорнообразующих поставщиков, таких как как Inditex, Zara, Bershka и тому подобные, было невозможно. Ждать их возвращения на российский рынок уже не стоит», — рассказала Татьяна Приходько, руководитель управления аренды ТРЦ «Сибирский Молл».

Постепенно стала разворачиваться история импортозамещения, а пустующие павильоны начали занимать отечественные, китайские, белорусские бренды со своими идеями и концепциями. Таким образом, наполняемость вернулась в прежнее русло.

«Вакансии в крупных торговых центрах на данный момент приблизились к нулю, то есть свободных мест почти не осталось», — констатирует Татьяна Приходько.

Тем не менее найти полную замену иностранным брендам сложно, поскольку многие потребители ценили их за качество. Некоторое покупатели принципиально носили определенный бренд одежды, обуви, пользовались электроникой определенного производителя.

«В этой ситуации есть большой плюс — отечественные бренды смогут улучшать свою продукцию и создавать конкурентоспособные аналоги. Со временем российские товары могут полностью занять место иностранных на рынке», — отметил Александр Назаров.

Стоит отметить, что легко входят в ТРЦ производители непродовольственных товаров. Фермеру же реализовать свои продукты питания в отдельном павильоне будет сложно. Тем более если он уже продает свой товар на продуктовых полках супермаркетов — «Ашана», «Магнита», «Пятерочки» и других.

«Проблема заключается в том, что супермаркеты заключают с ТРЦ эксклюзивный договор, по которому только один магазин в центре может продавать продукцию реализуемых брендов. Одним из вариантов личной продажи для фермеров являются продовольственные островные ярмарки. Здесь строго следят за соблюдением санитарных норм», — сказала Татьяна Приходько.

Влияние онлайн-торговли

С активным развитием онлайн-магазинов ожидаемо, что офлайн-торговля почувствует на себе изменения. Если раньше люди шли в торговые центры «на шопинг», то сейчас такой же шопинг можно устроить и на маркетплейсе.

«До скачка популярности электронной коммерции 80% трафика шли в торговые центры, чтобы купить себе одежду, обувь, канцелярию и т. д., и всего 20% приходили за развлечениями. Сейчас же картина изменилась даже на личных ощущениях — 60% продолжают приходить за покупками, а 40% — весело провести досуг», — отметила Татьяна Приходько.

«Торгово-развлекательная» тенденция близится к тому, чтобы стать «развлекательно-торговой». Покупки становятся не главной целью, а как дополнение к приятно проведенному времени.

Что ожидает ТРЦ в будущем?

Есть выражение: «Когда появилось кино, говорили, что умрет театр». Но что мы видим сейчас? Театры продолжают жить. В том числе и офлайн-торговля продолжает развиваться, изменяя свою концепцию и потоки. Несмотря на текущие экономические и политические вызовы, у торгово-развлекательных центров есть перспективное будущее.

«Главная задача руководства и топ-менеджеров — следить за изменениями и трендами, быть гибкими и подстраиваться к текущей ситуации», — подытожила Татьяна Приходько.

Но реальность такова, что трансформации вольются не сразу.

«Стоит помнить, что Новосибирск находится в отдалении от Москвы, новые тренды приходят с задержкой. Поэтому любые изменения в формате торговых центров Новосибирска будут происходить постепенно», — резюмировал Александр Назаров.

Вставки и врезы

Супермаркеты заключают с ТРЦ эксклюзивный договор, по которому только один магазин в центре может продавать продукцию реализуемых брендов

Рынок недвижимости инертный, из-за нехватки земельных участков в центре города девелоперы начинают рассматривать другие объекты для своих вложений

Цифра

60% посетителей идут в ТРЦ за покупками,

40% — весело провести досуг.