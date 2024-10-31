Народные приметы на 31 октября: что можно и нельзя делать

Православные верующие 31 октября вспоминают апостола и евангелиста Луку.

Будучи сподвижником апостола Павла, Лука написал одно из четырех Евангелий и создал первые иконы Богоматери. В возрасте 84 лет он принял мученическую смерть, а его мощи ныне хранятся в базилике Святой Иустины в Падуе, Италия.

На Руси существовали различные приметы, связанные с погодой на этот день. Считалось, что если 31 октября снег не выпадет, зима будет поздней. Например, мутные звезды или месяц предвещают дождь, а облака, движущиеся с севера на юг, — солнечную погоду.

В народе также верили, что в этот день обязательно нужно рыбачить для хорошего улова и готовить блюда с луком для профилактики заболеваний. Рекомендуется провести уборку в доме и уделить внимание своему здоровью, съев немного натурального меда для укрепления иммунитета.

Однако, есть и запреты: не следует давать деньги в долг, рубить деревья и много работать, чтобы избежать проблем со здоровьем. Предки также советовали воздержаться от алкоголя, чтобы не навлечь недуги.