Новосибирская область вошла в пятерку регионов по спросу на пригородные электрички

По этому показателю Новосибирская область по итогам трёх кварталов текущего года уступила лишь Москве, Санкт-Петербургу, Московской и Ленинградской областям.

Новосибирская область вошла в пятерку лидирующих регионов по количеству пассажиров, перевезенных пригородными электропоездами. Об этом сообщил министр транспорта региона Анатолий Костылевский в четверг, 31 октября.

По итогам трех кварталов 2024 года Новосибирская область уступила по этому показателю только Москве, Санкт-Петербургу, Московской и Ленинградской областям.

За 9 месяцев 2024 года в области перевезено 18,2 млн пассажиров, что на 8,9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным областного Министерства транспорта, на территории региона в будние дни курсируют 147 пригородных маршрутов, а по выходным — 141.