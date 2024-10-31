82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
31 октября, 14:37
пробки
4/10
погода
+0.7°C
курсы валют
usd 97.05 | eur 105.2
82.99% -1.1
сегодня
31 октября, 14:37
пробки
4/10
погода
+0.7°C
курсы валют
usd 97.05 | eur 105.2
сегодня 13:00
общество

Новосибирская область вышла на 5 место в России по спросу на пригородные электрички

Nso.ru

Объемы перевозок в пригородном железнодорожном сообщении в Новосибирской области выросли по итогам 9 месяцев текущего года. С января по сентябрь 2024 года электропоездами, курсирующими в регионе, воспользовались 18,2 млн пассажиров, что на 8,9 % выше показателя аналогичного периода 2023 года.

«Наш регион вырвался на пятое место по России по количеству перевезенных пассажиров, уступая только Москве, Санкт-Петербургу, Московской и Ленинградской областям. Этот показатель удалось достичь благодаря правильно выстроенной транспортной работе как железнодорожных организаций, так и регионального Правительства», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Максимальные размеры движения пригородных поездов на территории региона составляют 147 маршрутов по будням, 141 маршрут по выходным. Действующая маршрутная сеть пригородных поездов и размеры движения в Новосибирской области сформированы с учетом спроса населения в перевозках и постоянно корректируется с учетом потребностей пассажиров. Преимущества пригородного железнодорожного транспорта: стоимость проезда, стабильность и скорость перевозок независимо от погодных условий и предоставление льгот на проезд отдельным категориям граждан.

В целом по региону по предварительным данным за три квартала 2024 года было перевезено 320,8 млн пассажиров всеми видами транспорта. Водным транспортом воспользовались 20,2 тыс. пассажиров, наземным автобусным и электротранспортом – 232,6 млн, новосибирским метро – 63 млн, и авиатранспортом – 7 млн.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Дидан
Журналист

Читайте в