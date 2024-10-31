Новосибирская область вышла на 5 место в России по спросу на пригородные электрички

Объемы перевозок в пригородном железнодорожном сообщении в Новосибирской области выросли по итогам 9 месяцев текущего года. С января по сентябрь 2024 года электропоездами, курсирующими в регионе, воспользовались 18,2 млн пассажиров, что на 8,9 % выше показателя аналогичного периода 2023 года.

«Наш регион вырвался на пятое место по России по количеству перевезенных пассажиров, уступая только Москве, Санкт-Петербургу, Московской и Ленинградской областям. Этот показатель удалось достичь благодаря правильно выстроенной транспортной работе как железнодорожных организаций, так и регионального Правительства», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.