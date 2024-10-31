Новосибирские школьники стали обладателями первых золотых значков ТехноГТО

Новосибирские школьники сдали нормативы технологической грамотности ТехноГТО на очной площадке в рамках международного форума-выставки «Учебная Сибирь». Участники, успешно подтвердившие свои знания и практические навыки, получили первые в истории проекта золотые значки.

На форуме-выставке «Учебная Сибирь» очные нормативы ТехноГТО по направлениям «Электроника дома» и «Кибербезопасность» сдали 43 школьника – предварительно они успешно прошли пять онлайн-нормативов и получили право подтвердить свои знания очно. Участникам необходимо было собрать, подключить, настроить компоненты умного дома и выполнить ряд заданий в области кибербезопасности: настроить WiFi роутер, устранить проблемы с Интернет-сетью, зашифровать файлы, найти координаты по IP и пр.

Оба очных норматива ТехноГТО успешно сдали Артем Комаров (8 класс, Лицей №22 «Надежда Сибири»), Павел Реутский (9 класс, Лицей №22 «Надежда Сибири») и Андрей Нечаев (11 класс, Куйбышевский Дом детского творчества).

Комплекс нормативов технологической грамотности ТехноГТО включает девять нормативов, которые доступны для прохождения онлайн: «Кибербезопасность», «Применение беспилотников», «Принятие решений на основе данных», «Электроника дома», «Цифровая навигация», «Блогинг», «Фактчекинг», «Цифровое моделирование и производство», «Разработка видеоигр». За три успешно пройденных норматива онлайн участник получает виртуальный бронзовый значок, за пять – серебряный и допуск к очной сдаче. Золотой значок получает тот, кто подтвердил знания по двум нормативам очно. Также успешно пройденные нормативы позволяют школьникам получить дополнительные баллы в отборочном туре Национальной технологической олимпиады (НТО) и НТО Junior, конкурсе цифровых портфолио «Талант НТО» и других мероприятиях Кружкового движения НТИ и партнеров.

Для справки

ТехноГТО – это комплекс нормативов для оценки общей технологической грамотности и готовности ответственно использовать технологии для решения задач в повседневной жизни. Комплекс является частью Национальной технологической олимпиады и реализуется Кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ) совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» и «Движением Первых». Нормативы доступны для прохождения всем желающим на портале.