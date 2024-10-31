Новосибирский беспилотник «Сарма» готовят к летным испытаниям

Для беспилотника разработан электродвигатель на 10 кВт.

Специалисты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) готовят к летным испытаниям беспилотник самолетного типа «Сарма», разработанный для агротехнических и других задач. Об этом сообщил заведующий кафедрой электропривода и автоматизации промышленных установок НГТУ Денис Котин.

В настоящее время проводится сертификация воздушного судна при поддержке СибНИА им. Чаплыгина. Для «Сармы» разработан электродвигатель мощностью 10 кВт, успешно прошедший стендовые испытания.

Первый летный экземпляр беспилотника создан в пилотируемом варианте, что сокращает сроки испытаний. «Сарма» оснащена гибридной силовой установкой, обеспечивающей дальность полета до 1,2 тыс. км, крейсерскую скорость 100 км/ч и полезную нагрузку до 120 кг. Взлетная масса аппарата — 250 кг, размах крыльев — 12 м, для взлета требуется полоса длиной 100 м.

Технические характеристики «Сармы» позволяют использовать её для обработки полей более 100 гектаров. В будущем планируется задействовать аппарат в Арктике, где он сможет выполнять ледовую разведку и доставку грузов.