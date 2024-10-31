Новосибирский рунолог Игорь Вечерский составил гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2024 года

В разговоре с корреспондентом Сиб.фм Вечерский поделился, что постоянно составляет гороскопы и это не занимает много времени.

«Процесс происходит так: расклад рун и написание текста на конкретный период времени», — объяснил рунолог.

Так, в последнем месяце осени у Овнов выпали руны — перевернутый Ансуз, Гебо, Иса.

По трактовке Вечерского, этот знак предстоит месяц, который будет полон общения и новых связей. Однако могут возникнуть сложности в понимании и восприятии информации.

«Перевернутый Ансуз указывает на возможные недоразумения или неясности в общении. Это время внимательно слушать и уточнять, чтобы избежать недопонимания. Гебо приносит гармонию и возможность успешных партнерств. Важно делиться своими идеями и ресурсами с другими, не опасаясь потерь — взамен вы получите ценные поддерживающие связи. Иса символизирует замедление и период размышлений. Возможно, не все пойдет так быстро, как вы ожидаете, но это время даст возможность восстановить силы и пересмотреть свои приоритеты», — сказал рунолог.

Он посоветовал Овнам быть более открытыми к новым партнерам, даже если сначала это может показаться трудным.

Для Тельцов, как рассказал Вечерский, выпали руны Лагуз, Перевернутый Альгиз, Уруз.

Так, объясняет рунолог, для Тельцов это период интуиции и эмоционального развития. Лагуз олицетворяет то, что внутренние чувства будут особенно глубоки, и если человек прислушается к ним, то сможет найти ответы на многие вопросы.

«Перевернутый Альгиз указывает на ослабленную защиту или ощущение уязвимости. Важно избегать ненадежных ситуаций и людей, которые могут причинить вред. Не доверяйте всем подряд — оставайтесь осторожны. Уруз принесет вам силу и выносливость. Это месяц, когда вы сможете преодолеть любые препятствия на своем пути, если проявите упорство и уверенность в себе», — сказал Вечерский.

Он посоветовал прислушиваться к своей интуиции, избегать рисков и развивать внутреннюю силу, чтобы преодолевать возникающие трудности.

На ноябрь при раскладе для Близнецов Вечерский разложил руны Ингуз, Эваз, Перевернутая Беркана.

По его словам, этот месяц будет наполнен эмоциональными взлетами и возможностями для личностного роста. Ингуз предсказывает, что Близнецов ждет период страсти и активного движения вперед. Это, как объяснил Вечерский, время для новых начинаний и для того, чтобы перейти на новый уровень в отношениях или в своих проектах.

«Эваз указывает на прогресс, особенно в сотрудничестве с другими. Вы будете двигаться вперед с большой скоростью, если будете работать в команде. Перевернутая Беркана предупреждает о возможных задержках в росте или развитии. Возможно, придется пересмотреть некоторые старые методы, чтобы освободить место для новых идей», — объяснил рунолог.

Близнецам Вечерский дал такой совет: используйте энергию роста и страсти, не бойтесь менять старое на новое и двигайтесь к успеху в коллективных проектах.

Рак — руны Хагалаз, Перевернутая Райдо, Йера.

Ноябрь принесет Ракам важные изменения и завершение циклов.

«Хагалаз может принести неожиданные изменения или трудности, но они будут катализаторами для роста и трансформации. Перевернутая Райдо указывает на замедление движения или временные преграды на пути. Это время пересмотреть свой путь и убедиться, что вы движетесь в правильном направлении. Йера говорит о том, что результаты ваших предыдущих усилий начнут проявляться. Это естественный цикл завершения, когда вы увидите плоды своего труда», — прокомментировал Вечерский.

Совет: не бойтесь изменений, они приведут к лучшему результату. Проявляйте терпение и наблюдайте за естественными процессами завершения и возрождения.

Львам в раскладе Вечерского выпали руны Турисаз, Ингуз, Альгиз.

По его словам, у Львов будет активный и насыщенный месяц, когда они смогут преодолеть старые трудности и уверенно двигаться вперед.

«Турисаз (в прямом положении) дает вам силу и возможность решить старые проблемы, обдумывая каждый шаг. Ингуз приносит страсть и желание действовать. Это время для новых начинаний или углубления существующих отношений. Все будет кипеть и требовать вашей энергии. Альгиз обещает защиту, особенно когда речь идет о внешних влияниях. Вы будете под защитой высших сил и сможете справиться с любыми угрозами», — объяснил спикер.

Собеседник посоветовал людям, родившимся под этим знаком зодиака, использовать энергию текущего месяца для преодоления прошлых трудностей и уверенного движения вперед. Оставаться открытыми для новых возможностей, и человек получит поддержку от окружающих.

Дева — Перевернутая Перто, Перевернутый Лагуз, Альгиз.

В ноябре для Дев произойдет много внутренних открытий. Перевернутая Перто обещает раскрыть секреты или получить неожиданные знания, которые потребуют тщательного анализа и долгих размышлений.

«Перевернутый Лагуз предупреждает о том, что интуиция может подвести, поэтому сейчас лучше полагаться на факты, а не эмоции. Альгиз обеспечивает защиту, несмотря на трудности. Даже если ситуация кажется сложной, вы будете защищены и сможете найти выход», — сказал спикер.

Совет: будьте внимательны к деталям, не торопитесь с выводами и полагайтесь на логику. Вы под защитой, и трудности будут преодолены.

Для Весов выпали руны — Перевернутая Вунье, Эйваз, Перевернутый Турисаз.

Весы могут столкнуться с внутренними противоречиями, но они найдут путь к гармонии.

«Перевернутая Вунь может указывать на временные разочарования или неудачи, но это лишь возможность пересмотреть свои ожидания. Эйваз символизирует борьбу противоположностей и необходимость адаптироваться к новым условиям. Конфликты могут быть частью роста, если подойти к ним с мудростью. Перевернутый Турисаз говорит о том, что старые проблемы можно решить, если избегать рисков и делать осознанный выбор», — сказал Вечерский.

Он предложил воспринимать конфликты как возможность для личностного развития. Важно избегать неоправданного риска и стремиться к гармонии в процессе изменений.

Вечерский сделал расклад и для Скорпионов — перевернутый Ансуз, Дагаз, Ингуз.

По раскладу в ноябре Скорпионы откроют для себя новые горизонты в общении и духовном развитии.

«Перевернутый Ансуз указывает на возможные проблемы с пониманием или выражением мыслей, поэтому важно уделить время на прояснение информации. Дагаз приносит свет и новый этап. Это месяц, когда вы увидите, как новые идеи начинают воплощаться в реальность. Ингуз добавит страсти и эмоциональной силы для достижения новых высот. Это прекрасное время для глубоких изменений и трансформаций», — объясняет Вечерский.

Совет для Скорпионов от рунолога: будьте внимательны к словам, открывайтесь для новых возможностей и используйте свою эмоциональную энергию для достижения успеха.

Стрелец — Перевернутый Ансуз, Вунье, Перевернутый Манназ.

В этом месяце Стрельцам предстоит много времени для самоанализа и поиска гармонии в общении.

«Перевернутый Ансуз может привести к недоразумениям в диалогах, поэтому лучше избегать поспешных слов и действий. Вуньо обещает радость и удовлетворение, особенно если вы будете открыты для взаимодействия с другими людьми. Важно делиться своим счастьем с окружающими. Перевернутый Манназ указывает на то, что вам предстоит работа над собой, возможно, это связано с внутренними сомнениями или неуверенностью», — говорит рунолог.

Совет: откройтесь для радости, избегайте поспешных решений и работайте над своим внутренним состоянием.

Для Козерогов в раскладе выпали руны — Перевернутая Кено, Райдо, Перевернутый Альгиз.

Как объясняет Игорь Вечерский, в этом месяце Козероги могут столкнуться с важными внутренними изменениями и необходимостью переосмыслить свой путь. Перевернутая Кено может сигнализировать о временных препятствиях или сложностях в творческом процессе. Это знак того, что нужно остановиться и оценить текущую ситуацию. Не стоит торопиться с выводами, лучше уделить время для размышлений.

«Райдо обещает прогресс и движение вперед, если вы сможете сбалансировать внутренние и внешние ресурсы. Важно направить свою энергию на правильный путь и не бояться изменений. Перевернутый Альгиз предупреждает о возможной уязвимости. Это знак того, что необходимо избегать опасных ситуаций и людей, которые могут принести вред. Не стоит доверять тем, кто вызывает подозрения. Совет: сосредоточьтесь на переоценке своих целей, доверяйте только проверенным людям и двигайтесь вперед, следуя своему пути, несмотря на временные преграды», — гласит гороскоп Вечерского.

Водолеям выпали руны Соуло, Наутиз, Перевернутый Лагуз.

Для людей с этим знаком зодиака ноябрь будет полон энергии.

Соуло олицетворяет успех, свет и ясность. Это период, когда человек может достичь больших высот, если будет действовать решительно. Его внутреннее солнце ярко светит, и он готов к новым победам.

Наутиз призывает преодолеть внутренние ограничения и страхи. Возможно, в это время придется приложить больше усилий, чем обычно, но это пойдет на пользу.

Перевернутый Лагуз предупреждает о том, что интуиция может подвести, поэтому следует опираться на логику и проверенные факты.

«Совет: используйте свою силу для преодоления внутренних барьеров, будьте внимательны к деталям и не позволяйте эмоциям отвлекать вас от главной цели», — говорит Вечерский.

Последними в зодиакальном круге являются Рыбы. Им выпали руны Йера, Лагуз, Иса.

Рыбам предстоит гармоничный и стабильный месяц. Йера олицетворяет завершение цикла и достижение заслуженных результатов. Это время, когда усилия начнут приносить плоды. Человек сможет насладиться плодами того, что посеяли ранее.

«Лагуз приносит поток энергии и интуитивное понимание. Доверьтесь своим внутренним чувствам, они помогут вам найти правильные ответы и направить энергию в нужное русло. Иса указывает на паузу или замедление процесса. Иногда это означает, что нужно сделать шаг назад и позволить вещам развиваться естественным образом», — подытожил рунолог.

Вечерний прогноз для Рыб советует им прислушиваться к своему внутреннему голосу, принимать с радостью результаты своих усилий и не спешить, ведь некоторые дела требуют времени для завершения.