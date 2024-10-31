Новый сквер с детскими и спортивными площадками открылся по нацпроекту в Искитимском районе

В поселке Керамкомбинат Искитимского района состоялось открытие сквера. Проект реализован в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

«Надеюсь, что этот сквер станет центром притяжения для всех жителей и гостей поселка, местом, где будут проходить яркие события, концерты и просто приятные встречи с друзьями и семьей», – отметил исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Евгений Назаров.

На реализацию данного проекта была предоставлена государственная поддержка в виде субсидии, общая сумма которой составила 25 миллионов 898 тысяч рублей. Из них 14 миллионов 293 тысячи рублей были выделены из средств федерального бюджета, тогда как оставшиеся 11 миллионов 605 тысяч поступили из регионального.

В ходе благоустройства территории сквера было выполнено множество работ, включая обустройство сцены, установку детских и спортивных площадок, а также создание комбинированной площадки для занятий спортом. Кроме того, были проведены работы по устройству проездов и тротуаров, установке малых архитектурных форм, таких как урны и скамейки, возведению беседки и навеса, монтажу ограждений и систем освещения, а также осуществлено озеленение территории.

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