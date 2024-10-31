Около тысячи новосибирцев сделали первый шаг в IT с индустрией образования крупного банка на выставке «Учебная Сибирь»

Совместный стенд флагманского проекта индустрии образования Сбера «Школа 21» и самого банка на форуме-выставке «Учебная Сибирь» в Новосибирске посетили около тысячи участников мероприятия, узнав о широких образовательных возможностях банка. Каждый второй зарегистрировался на сайте «Школы 21».

Масштабная выставка-форум «Учебная Сибирь» прошла в новосибирском экспоцентре в конце октября. Участниками мероприятия стали 25 тысяч школьников, учащихся ссузов, студентов, а также педагогов, представителей органов власти и бизнеса. Свои возможности для отрасли представил крупный банк, создавший собственную индустрию образования.

В рамках форума перед аудиторией выступили руководитель новосибирского кампуса «Школы 21» Константин Селезнев и руководитель направления по работе с госсектором Международной школы программирования «Алгоритмика» (компания-партнер банка) Алёна Миночкина, рассказавшие об особенностях профориентации в текущих реалиях образовательной среды.

Александр Солоп, управляющий Новосибирским отделением Сбера:

«Сбер сегодня – это не только банк, не только финансовые и прочие банковские сервисы. Это высокотехнологичная группа компаний. В основе которой лежит стратегия человекоцентричности, отвечающая всем потребностям современного человека. Одной из базовых потребностей, безусловно, является образование».