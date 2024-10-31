Опубликована праздничная программа мероприятий в День народного единства в Новосибирской области

В понедельник, 4 ноября, Новосибирская область отметит День народного единства.

4 ноября Новосибирская область присоединится к общероссийским торжествам в честь Дня народного единства. В этом году в регионе запланировано свыше 200 мероприятий, включая концерты, лекции, викторины, выставки и множество других тематических событий. Об этом рассказали в Министерстве культуры Новосибирской области.

Новосибирск:

1-4 ноября

Тематическая программа «Истории славные страницы»

Областная детская библиотека, ул. Некрасова, 84

1 ноября:

• 12:00 – Областной фестиваль-конкурс национальных костюмов «Народное достояние» в клубе «Революция», ул. Ленина, 24.

• 13:00 – Интерактивная программа «Сокровища Сибири. Казаки» в Новосибирском государственном краеведческом музее, Красный проспект, 23.

• 15:00 – Музейный урок «История игрушки» в том же музее.

2 ноября:

• 13:00 – Квест «По следам сибирских духов» в краеведческом музее.

• 15:00 – Интерактивная экскурсия «История игр» в краеведческом музее.

3 ноября:

• 13:00 – Интерактивная экскурсия «Театр теней» и тематическая программа «Пусть звучат Колокола Сибири!» в Доме национальных культур им. Г. Д. Заволокина, ул. Ельцовская, 5.

• 15:00 – Музейный урок «История игрушки».

• 18:00 – Фестиваль «НОВОСИБИРЬ ХОРОВАЯ» в Новосибирской филармонии.

• 19:00 – Концертная программа в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в Доме да Винчи.

4 ноября:

Фестиваль «МЫ РОССИЯ – МЫ ВМЕСТЕ!» в ГКЗ им. А.М. Каца (Красный проспект, 18/1).

На первом этаже с 10:00 до 12:00 будут работать интерактивные площадки и выставка-ярмарка народных ремесел, а также мастер-классы по народным играм. На втором этаже пройдет концерт творческих коллективов региона и финальный показ фестиваля-конкурса национальных костюмов.

Также запланированы мероприятия в театре кукол и историческом парке «Россия – моя история».

Программа в районах области:

Баганский район

1 ноября состоится Всероссийская акция «Ночь искусств», а 4 ноября – праздничный концерт.

Барабинский район

2 ноября пройдет концерт «В единстве наша сила».

Болотнинский район

4 ноября в большом зале РДК имени Кирова (г. Болотное, ул. Ленина, 4) состоится районный фестиваль «В дружбе народов — единство России».

Венгеровский район

Праздничная программа начнется 4 ноября в 12:00 в Венгеровском Центре культуры (с. Венгерово, ул. Ленина, 66).

Доволенский район

3 ноября в 18:00 пройдет концерт «В дружбе народов – единство страны» в Доволенском социально-культурном объединении (с. Довольное, ул. Ленина, 115).

Искитимский район

1 ноября в 11:00 и 15:00 в Центре развития культуры Искитимского района (г. Искитим, ул. Пушкина, 28а и р.п. Линево, Коммунистический проспект, 3а) состоятся концерты «Мы — сердце великой страны!» и «Вместе мы – сила» соответственно.

Карасукский район

4 ноября в 12:00 в Районном доме культуры (г. Карасук, ул. Октябрьская, 67) пройдет праздничный концерт.

Каргатский район

В Культурно-досуговом центре (г. Каргат, ул. Советская, 124Б) 4 ноября в 12:00 состоится программа «Мы едины».

Колыванский район

4 ноября в 12:00 в Центре развития культуры (р.п. Колывань, ул. Московская, 48) пройдет концерт «Единство в нас».

Коченевский район

2 ноября в 10:00 в Доме культуры «Созвездие» (р.п. Коченево, Октябрьская ул., д.54) состоится концерт «Мы едины-2024».

Кочковский район

4 ноября в 12:00 в Доме культуры «Юность» (с. Кочки, ул. Революционная, 10) пройдет концерт «В единстве наша сила».

Краснозерский район

Праздничный концерт «Я и моя единая страна» состоится 4 ноября в 12:00 в Районном доме культуры (р.п. Краснозерское, ул. Советская, 2).

Куйбышевский район

1 ноября в 17:00 и 3 ноября в 19:30 в культурно-досуговом центре (г. Куйбышев, ул. Партизанская, 95 и ул. Краскома, 3) пройдут концерты «Мы разные, но мы едины» и «Когда мы едины – мы непобедимы!».

Купинский район

1 ноября в 11:00 в Купинском музейно-мемориальном комплексе (г. Купино, ул. Преображенская, 58) пройдет музейный урок «Мы едины». Также 2 ноября в 18:00 состоится Ночь искусств в Центральной библиотечной системе (г. Купино, ул. Советов, 90).

Кыштовский район

4 ноября в 18:00 в Социально-культурном центре (с. Кыштовка, ул. Ленина, 40) пройдет концерт Д.Г. Агиняна «Мы вместе».

Маслянинский район

Концерт «Моя страна — моя семья» пройдет 4 ноября в 12:00 в Маслянинском Доме культуры (р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 4).

Новосибирский район

2 ноября с 12:00 по 17:00 запланированы различные мероприятия: праздничные концерты и программы в социальных и культурных объединениях.

Ордынский район

4 ноября в 12:00 в Районном Доме культуры (р.п. Ордынское, пр. Ленина, 32а) пройдет программа «Сила – в единстве!».

Северный район

Фестиваль национальных культур «Одной мы связаны судьбой» пройдет 4 ноября в 11:00 в Культурно-досуговом центре (с. Северное, ул. Ленина, 18).

Сузунский район

1 ноября в 18:00 состоится квест-игра «Национальные семейные традиции» в Центре культуры и досуга молодёжи (р.п. Сузун, ул. Строительная, д. 35).

Татарский район

2 ноября в 12:00 пройдет фестиваль национальной песни и танца «Венок дружбы» в Районном доме культуры «Родина» (г.Татарск, ул. Ленина, 94).

Тогучинский район

2 ноября в 11:00 в Тогучинском культурно-досуговом центре (ул. Садовая, д. 25) состоится праздничная программа. 3 ноября в 12:00 в Городском Дворце культуры (ул. Пушкина, 2в) также пройдет праздничное мероприятие.

Убинский район

2 ноября в 18:00 в Районном Доме культуры (пл. 50 лет Октября, д. 2) села Убинское начнется праздничный концерт.

Усть-Таркский район

1 ноября в 19:00 в Культурно-досуговом центре (ул. Дзержинского, д. 12) села Усть-Тарка пройдет фестиваль национальных культур под названием «Мы – единая Россия! Мы – единая страна!».

Чановский район

4 ноября в 11:00 в Районном Доме культуры (ул. Советская, д. 120) р.п. Чаны состоится праздничная программа «Многонациональная Россия!».

Черепановский район

1 ноября в 15:00 в Районном социально-культурном центре имени С.А. Жданько (ул. Партизанская, 10б) города Черепаново пройдет праздничная программа.

Чистоозерный район

1 ноября в 17:00 в Чистоозерном Культурно-досуговом центре (ул. Покрышкина, 12) р.п. Чистоозерное состоится праздничный концерт «Мы — единая страна».

Чулымский район

2 ноября в 12:00 в Районном Доме культуры и досуга (ул. Чулымская, 4) города Чулым пройдет праздник национальных культур «Территория дружбы».