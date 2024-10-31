По информации Министерства обороны России, Вооруженные силы продолжают специальную военную операцию.

На Харьковском направлении уничтожены формирования 3-й и 116-й бригад теробороны, потери противника составили до 70 военнослужащих. Освобождён населённый пункт Кругляковка, противник понёс потери до 410 человек.

На Донецком направлении «Южная» группировка войск продолжает наступление, уничтожив до 520 военнослужащих противника и технику, включая 155-мм самоходные установки. В результате активных действий «Центра» освобождён населённый пункт Селидово, где противник потерял до 515 человек.

Также зафиксированы сбитые беспилотники и реактивные снаряды. С начала операции уничтожено более 64 тысяч единиц техники противника.