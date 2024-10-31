Предложенные Правительством области льготы для малого бизнеса одобрены Заксобранием в первом чтении

Налоговые льготы для малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей одобрили в первом чтении сегодня на сессии Законодательного Собрания Новосибирской области. Это продление действия нулевой налоговой ставки и введение пониженных налоговых ставок для отдельных категорий.

Так, в первом чтении был одобрен проект регионального закона «О внесении изменений в отдельные законы Новосибирской области в сфере налогообложения».

Цель проекта – продление действия нулевой налоговой ставки для впервые зарегистрированных налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную или упрощённую систему налогообложения на территории нашего региона с 31 декабря 2024 года до 31 декабря 2026 года.

В начале августа этого года в Налоговый кодекс РФ были внесены изменения, предоставляющие субъектам РФ право установления налоговой ставки по УСН и ПСН в размере 0% для впервые зарегистрированных налогоплательщиков – ИП до 31 декабря 2026 года.

Как отметил заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства области Денис Рягузов, оценка эффективности налоговых расходов в рамках реализации мероприятий региональной госпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» показала, что применение нулевой налоговой ставки стало эффективной мерой поддержки субъектов МСП и может быть продлено в период действия льгот, установленных Налоговым кодексом РФ, то есть до 31 декабря 2026 года.

Этим инструментом могут воспользоваться впервые зарегистрированные ИП, работающие в производственной, социальной, научной, бытовой сферах деятельности и в сфере услуг по предоставлению мест для временного проживания. Налоговые каникулы действуют первые два года с момента регистрации.

За предыдущие три года (с 2021 по 2023) данными налоговыми льготами воспользовались почти три тысячи ИП, общий объём налоговых льгот составил 475,9 млн рублей.

Также в первом чтении был одобрен проект регионального закона «О внесении изменений в закон Новосибирской области «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области».

Проект закона предлагает для субъектов малого или среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, установить ставку по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения: в размере 1%, если объектом налогообложения выбраны доходы; в размере 5%, если объектом налогообложения выбраны доходы, уменьшенные на величину расходов.

Как отметил Губернатор Андрей Травников, региональные власти ожидают позитивных изменений от принятия данных решений: «В Новосибирской области сложилось хорошее партнёрство и с некоммерческими социальными организациями, и с предпринимателями, которые реализуют социальные проекты.

Сегодня прозвучало, что это не только помощь гражданам, которые нуждаются в этом, но и помощь органам власти в решении социальных задач. Поэтому те решения, которые сегодня депутаты приняли по налоговым льготам, пойдут на общую пользу».

Льготный режим налогообложения позволит бизнесу не только получать прибыль от своей социальной деятельности, но и приносить пользу обществу, эффективно развивать свои проекты, нацеленные на решение социальных проблем в регионе, улучшать жизнь социально уязвимых категорий граждан.