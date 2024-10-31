С 1 ноября ожидается повышение пенсий для определённых категорий граждан

С 1 ноября 2024 года планируется индексация пенсионных выплат для некоторых групп населения.

Об этом сообщила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в интервью агентству «Прайм».

По словам эксперта, увеличение пенсии коснётся граждан, достигших 80-летнего возраста в октябре текущего года. Кроме того, на индексацию могут рассчитывать пенсионеры с инвалидностью первой группы, которые вместо одной фиксированной части страховой пенсии получат две.

Иванова-Швец также отметила, что в этом году фиксированная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8134,88 рубля. Таким образом, пожилые граждане, достигшие 80 лет, будут получать 16269,76 рубля в месяц.

Дополнительные выплаты также будут доступны тем, кто ранее обращался в Социальный фонд России с просьбой о перерасчёте пенсии по различным причинам.

Кроме того, с 1 ноября состоится последний в этом году пересчёт доплат к пенсиям для членов летных экипажей гражданской авиации и отдельных категорий работников угольной промышленности.

24 октября министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в следующем году средний размер страховой пенсии составит около 24 тысяч рублей. Он добавил, что соответствующие выплаты будут проиндексированы с учётом уровня инфляции, ожидаемого в 2024 году.