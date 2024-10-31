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общество

Синоптики прогнозируют потепление в Новосибирске до +8 градусов

Фото: Денис Шмаков / Сиб.фм

Потепление придет после волны холода.

Как рассказала журналисту Сиб.фм начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Кичанова, в Новосибирск после волны холода придет потепление.

«Самое тепло придется на 4−5 ноября. Температура будет повышаться в дневные часы до +8 градусов, в ночные будет слабоположительная, +1 — +3», — поделилась Наталья Кичанова.

По ее словам, потепление начнет приходить в город уже с 3 ноября.

Напомним, что синоптики назвали дату, когда в Новосибирске осядет снег.

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Нина Раневская
Журналист

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