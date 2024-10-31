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usd 97.05 | eur 105.2
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общество

Теперь мобильный оператор может предупредить новосибирцев о мошенничестве во время разговора

Фото freepik.com, автор EyeEm

Цифровая экосистема МТС запустила решение «Безопасный звонок» в Новосибирской области: абоненты будут получать голосовое предупреждение о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Уведомление от искусственного интеллекта услышит только пользователь, принявший звонок.

Искусственный интеллект на основе Big Data МТС анализирует разговор и выявляет подозрительную активность. Если ИИ распознает мошеннические действия, абонент получит уведомление о потенциальной угрозе, при этом собеседник предупреждение не услышит. Далее пользователь самостоятельно принимает решение, продолжить разговор или нет.

В большинстве случаев искусственный интеллект распознаёт мошенников в течение первой минуты разговора. Чаще всего злoумышлeнники представляются сотрудниками сотовых операторов (78%), социальных, пенсионных и налоговых служб (9%), банков (5%) и других ведомств. Пик активности мошенников приходится на период с 14:00 до 16:00 в будние дни. Реже всего они звонят в выходные вечером.

Самым «урожайным» на спам-звонки месяцем в Новосибирской области в этом году стал август. Многие из таких звонков так и не дошли до абонентов: их заблокировала антиспам-защита оператора.

«За тёплый сезон антиспам-решения оператор заблокировал более 36 млн нежелательных вызовов. А с начала 2023 года общий объём заблокированных спам-звонков в Новосибирской области превысил 29 миллионов минут — это более 55,5 лет несостоявшихся разговоров. С помощью голосовых предупреждений удастся ещё лучше защитить абонентов от мошенников и минимизировать риски», — объясняет директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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Галина Дидан
Журналист

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