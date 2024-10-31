«Тринадцатая зарплата» к Новому году-2025: кто получит годовую премию и на что её тратят

Средняя годовая премия российских сотрудников, называемая «тринадцатой зарплатой», составляет около 60 тысяч рублей.

В декабре эту премию, как правило, выплачивают вместе с основной зарплатой перед Новым годом. Однако согласно опросу «Авито Работа», премию получают не все: ожидали ее 83% работников, а фактически получили только 39%.

Кому чаще выплачивают годовую премию

Чаще всего тринадцатую зарплату получают сотрудники, занятые в сферах банковского дела, инвестиций, юриспруденции, производства, администрирования и IT. Среди работников в традиционной торговле, образовании, науке, транспорте и логистике премию получают реже. В некоторых компаниях выплата зависит от лояльности сотрудников и продолжительности их работы в организации: 14% опрошенных сообщили, что годовую премию получают те, чей стаж превышает установленный порог, и те, кто продемонстрировал высокие результаты по итогам года.

На что тратят премию

Согласно результатам опроса, россияне направляют тринадцатую зарплату на различные нужды:

• 28% — на повседневные расходы;

• 20% — на новогодние подарки и празднование;

• 17% — на личные покупки;

• 17% — на сбережения и инвестиции;

• 14% — на погашение кредитов или ипотек;

• 13% — на крупные покупки;

• 6% — на ремонт.

Опрос SuperJob показал, что в Новосибирске каждый второй житель рассчитывает на годовую премию, и среди них особенно много молодых людей до 34 лет (66%), планирующих потратить премию на отпуск.

Размер премии и ожидания сотрудников

Размер тринадцатой зарплаты может варьироваться. Некоторые работники получают сумму, равную своему месячному окладу, тогда как четверти респондентов начисляют премию, составляющую половину от их зарплаты. При этом:

• 22% были бы довольны премией до 10 тысяч рублей,

• 19% предпочли бы сумму от 10 до 30 тысяч,

• каждому шестому требуется от 30 до 50 тысяч,

• каждому пятому – от 50 до 100 тысяч,

• 12% хотели бы премию от 100 до 200 тысяч рублей,

• 7% надеются на сумму свыше 200 тысяч.

Кроме того, ожидания премии чаще встречаются среди сотрудников с более высоким доходом. Так, среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей, рассчитывающих на премию — 45%, а среди работников с зарплатой от 100 тысяч рублей и выше — уже 57%.