82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
31 октября, 14:37
пробки
4/10
погода
+0.7°C
курсы валют
usd 97.05 | eur 105.2
82.99% -1.1
сегодня
31 октября, 14:37
пробки
4/10
погода
+0.7°C
курсы валют
usd 97.05 | eur 105.2
сегодня 12:32
общество

В колледжи Новосибирской области выросло число заявлений

Фото: Пресс-служба Минобра Новосибирской области

Число заявлений в колледжи региона выросло более чем вдвое.

Как сообщается в Telegram-канале «Новосибирская область. Официально», перед учебным годом 2024/2025 года выпускники школ подали в колледжи Новосибирской области 57 000 заявлений. Об этом пишет РБК Новосибирск.

По словам министра образования Новосибирской области Марии Жафяровой, каждый год растет интерес абитуриентов к организациям среднего профессионального образования.

«От 40 до 65 процентов выпускников школ в нашем регионе выбирают среднее профессиональное образование. При этом мы увеличиваем контрольные цифры приема, которые формируются, исходя из потребностей рынка труда. Только за последние три года на 2 тысячи увеличилось количество бюджетных мест в колледжах региона», — добавила она.

Напомним, что ученые из Новосибирска разработали аккумуляторы для аномальной погоды

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в