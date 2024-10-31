В колледжи Новосибирской области выросло число заявлений

Число заявлений в колледжи региона выросло более чем вдвое.

Как сообщается в Telegram-канале «Новосибирская область. Официально», перед учебным годом 2024/2025 года выпускники школ подали в колледжи Новосибирской области 57 000 заявлений. Об этом пишет РБК Новосибирск.

По словам министра образования Новосибирской области Марии Жафяровой, каждый год растет интерес абитуриентов к организациям среднего профессионального образования.

«От 40 до 65 процентов выпускников школ в нашем регионе выбирают среднее профессиональное образование. При этом мы увеличиваем контрольные цифры приема, которые формируются, исходя из потребностей рынка труда. Только за последние три года на 2 тысячи увеличилось количество бюджетных мест в колледжах региона», — добавила она.

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