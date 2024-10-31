В Новосибирск в начале ноября придет потепление из Средней Азии

В Новосибирске ко Дню народного единства, 4 ноября, температура воздуха поднимется до +11 градусов. Об этом сообщила начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова в интервью VN.ru.

После дождей и снега, прошедших в конце октября, ближайшие три дня ожидаются без осадков. В ночь на 1 ноября температура опустится до -2...-4 градусов, а днем составит 0...+2 градуса при юго-восточном ветре 3-8 м/с. В субботу, 2 ноября, ночью температура составит 0...-2 градуса, днем потеплеет до +4...+6 градусов, ветер юго-западный до 10 м/с.

В воскресенье, 3 ноября, ночные температуры составят +1...+3 градуса, днем воздух прогреется до +7...+9 градусов. Ветер юго-западный, до 11 м/с днем.

4 ноября, в День народного единства, температура в Новосибирске достигнет +9...+11 градусов. По словам Натальи Кичановой, в регион поступает теплая воздушная масса из Средней Азии, что привело к повышению средней декадной температуры на 2-4 градуса выше нормы.

На востоке области 1 ноября ночью возможен мокрый снег, 2 ноября осадки ожидаются по западу региона, а 3 ноября — местами ночью в виде мокрого снега, днем — небольшие дожди. Теплая погода в Новосибирске продержится до 5 ноября, после чего возможное таяние снежного покрова будет способствовать отсутствию устойчивых заморозков.