В Новосибирске 1 ноября открывают городские бани в Советском районе

В пятницу, 1 ноября, в Советском районе Новосибирска откроются бани № 22 «Сибирячка».

По информации городских властей, в комплексе завершен основной этап ремонтных работ: обновлены крыша, системы отопления, канализации и освещения, а также модернизированы технологические и общие помещения.

С первого ноября бани будут работать в двух отделениях пять дней в неделю — со среды по воскресенье.

Для пенсионеров в будние дни предусмотрен льготный тариф.

Ранее Сиб.фм сообщал, что житель Новосибирска обвиняется в мошенничестве с банями на сумму более 2 млн рублей.