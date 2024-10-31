В Новосибирске 84 обманутых дольщика получили свои квартиры

Прокуратура Новосибирской области сообщила о вводе в эксплуатацию долгостроя по адресу ул. Немировича-Данченко, 16/2.

В результате, 84 обманутых дольщиков, ожидавших завершения строительства с 2011 года, получили свои квартиры.

Дом начал строиться в 2011 году застройщиком ООО «НовосибирскСтройМонтаж», который не завершил проект в срок. После банкротства застройщика права и обязанности по достройке были переданы жилищно-строительному кооперативу граждан.

Завершение строительства стало возможным благодаря работе органов региональной власти, местного самоуправления и координации со стороны прокуратуры.

На завершение строительства кооператив получил 278 миллионов рублей, которые были привлечены «путем реализации масштабных инвестиционных проектов».